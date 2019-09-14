فى مثل هذا اليوم.. روسيا تستقل وتعلن "الجمهورية"

كتب : أحمد علوى

فى مثل هذا اليوم حصلت روسيا على استقلالها، وأعلنت الجمهورية "جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية"، فى البلاد عام 1917، بواقع مرسوم وقعه ألكسندر كيرينسكى بصفته وزير الرئيس وألكسندر زارودنى بصفته وزير العدل.

وتعد الجمهورية الروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية هى الجزء الروسى من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وكانت عاصمتها الأولى هى سانت بطرسبرج بين عامى 1917-1918، ثم أصبحت موسكو بدءاً من مارس عام 1918 إلى الآن.

وتعد اللغة الروسية هى اللغة الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية التى انضمت إلى الاتحاد السوفيتى فى 7 نوفمبر 1917 وانفصلت عنه فى 12 ديسمبر 1991 وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الاتحاد السوفيتى وتحتل المياه 13 بالمئة من مساحتها إما عن السكان فقد صنفت الأولى، إذ وصل عدد سكان إلى 147,386,000، وتتميز جمهورية روسيا بكثافة سكانية تقدر بـ 8.6 فى الكيلومتر المربع.