فريد خميس: شركة يابانية كبرى تتولى تسويق المنتجات النسيج المصرية

كتب هانى الحوتى

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن شركة يابانية كبرى تسمى "نيتورى" ستتولى تسويق المنتجات المصرية المعروضة الملتقى والمعرض العالمى للصادرات المصرية، والذى يعقد يوم الثلاثاء المقبل بالمركز الدولى للمؤتمرات.

ويعد هذا هو أول نشاط لمحمد فريد خميس، بعد عودته للعمل العام عقب أجازة مرضية طويلة أجرى خلالها جراحة بالقلب بأمريكا.

وعقد بعد أيام من عودته، اجتماعاً لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لمناقشة عدد من الموضوعات منها استعراض تقارير المنظمات الدولية، التى تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وتحسن المؤشرات وتزايد معدل النمو.

كما بحث الاجتماع دراسة الفرص المتزايدة لمصر لزيادة صادراتها، بما يسهم فى تقليل فجوة الميزان التجارى، ووضع برنامج عمل اتحاد المستثمرين لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر، فى ظل حالة الاستقرار التى تعيشها، ووضع آليات تدريب العمال وتنمية مهاراتهم بهدف تحسين جودة الإنتاج.