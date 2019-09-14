سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 02:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فحص تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:01 م
فحص تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية دار القضاء - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر قضائية، إن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تفحص تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام 2019- 2020، حيث كان المجلس أغلق باب تلقى التظلمات الأربعاء الماضى.
 

وتابعت المصادر، أنه بعد انتهاء الأمانة من فحص التظلمات سيتم عرضها على اجتماع المجلس والبت فيها، لافتة إلى إن المجلس راعى فى حركة التنقلات رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وأن الأمانة الفنية تفحص التظلمات، وتعرضها على المجلس للبت فيها، وفقا للطلبات المقدمة من القضاة، والأسباب التى تضمنها

وينتظر مجلس القضاء الأعلى مشروع الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وذلك لاعتماده ، وهو الذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، الجزء الثانى من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

 

 


الحركة القضائية

ترقيات القضاة

تنقلات القضاة

تظلمات القضاة

مجلس القضاء الأعلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق باب تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 02:55 م

غدا آخر موعد لتلقى تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 05:00 ص

القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثالث من الحركة القضائية خلال أيام

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 01:00 ص

القضاء الأعلى يواصل تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية

السبت، 07 سبتمبر 2019 10:38 م

تعرف على تفاصيل الجزء الأخير من الحركة القضائية للعام 2019-2020

السبت، 07 سبتمبر 2019 09:17 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة