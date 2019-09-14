فحص تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية

كتبت هدى أبو بكر

قالت مصادر قضائية، إن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تفحص تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام 2019- 2020، حيث كان المجلس أغلق باب تلقى التظلمات الأربعاء الماضى.

وتابعت المصادر، أنه بعد انتهاء الأمانة من فحص التظلمات سيتم عرضها على اجتماع المجلس والبت فيها، لافتة إلى إن المجلس راعى فى حركة التنقلات رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وأن الأمانة الفنية تفحص التظلمات، وتعرضها على المجلس للبت فيها، وفقا للطلبات المقدمة من القضاة، والأسباب التى تضمنها

وينتظر مجلس القضاء الأعلى مشروع الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وذلك لاعتماده ، وهو الذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، الجزء الثانى من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.