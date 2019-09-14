فتاة تحاول الانتحار بشرب "زيت شعر" ونقلها لمستشفى الأقصر الدولى للعلاج

الأقصر – أحمد مرعى

حاولت فتاة التخلص من حياتها بالانتحار بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتناولت زيت شعر، مما أصابها بحالة إعياء شديدة، وتم على الفور نقلها لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى الأقصر الدولى، لفتاة تدعى "ل.أ.ع"، 23 سنة، مقيمة بمدينة إسنا، قامت بتناول زيت شعر للتخلص من حياتها، فتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتم حجزها بالمستشفى لحين تحسن حالتها الصحية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.