غدا ختام مهرجان ولى العهد للهجن فى السعودية

رسالة الطائف - محمد حسين

تختتم غدا الأحد فى محافظة الطائف بالسعودية فعاليات مهرجان ولى العهد لسباقات الهجن، والتى انطلقت منتصف أغسطس الماضى، وتواصلت على 3 مراحل خلالها تنافست الهجن الخليجية وهجن من دول مصر والأردن والسودان وفرنسا على جوائز بقيمة 52 مليون ريال سعودى.

ومقررا أن يختتم المهرجان غدا بالشوط الختامى على مسافة 7 كيلو مترات، فئة (حيل وزمول)، وأفاد بيان اللجنة المنظمة بالاتحاد السعودى للهجن، أن جائزة الفائز بالشوط الأول، ريال، لفئة (الحيل مفتوح) مليون و500 ألف، والفائز بصدارة الشوط الثانى فئة (زمول مفتوح) مليون ريال لفئة، والأول بالشوط الثالث فئة (حيل عام) مليون و500 ألف ريال، وأول الفائزين فى الشوط الرابع فئة (زمول عام) مليون ريال.

وأعلن الأمير فهد بن جلوى بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس الاتحاد الدولى للهجن فى بيان له أنه بأسم الاتحادين السعودى والدولى للهجن، يقدمون الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهما الغير محدود ورعايتهما لرياضة سباقات الهجن محليًا ودوليًا.

وأشار فى ختام الجمعية العمومية الثانية للاتحاد الدولى للهجن بالطائف، أن جهودا بذلها الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة للعمل على الارتقاء برياضة الهجن، والسعى قِدمًا بانتشارها حول العالم.

وهنأ الأمير فهد بن جلوى، الجميع بنجاح الجمعية العمومية، مؤكدًا إحراز تقدم كبير فى جهود الاتحاد الدولى للهجن. وأضاف"بعد عام واحد فقط، زارد عدد الأعضاء بثلاثة أضعاف، وحققنا متطلبات الانضمام إلى المجتمع الرسمى للرياضة الدولية، تحت مظلة الـAIMS، وGAISF، وioc، كما انتهينا من اعتماد النظام الأساسى للاتحاد، وأمامنا الكثير من العمل من أجل تنظيم هذه الرياضة وتطويرها على المستوى الدولي".

وشكر فى ختام تصريحه أعضاء كافة الوفود على اهتمامهم بالحضور والمشاركة فى نجاح أعمال الاتحاد، متمنيًا أن تكون زيارتهم للمملكة تجربة سارة.

وكسر مهرجان ولى العهد للهجن فى الطائف بنسخته الثانية الرقم القياسى المسجل باسمه فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضى بـ11 ألف مطية مشاركة فى النسخة الماضية، فيما حقق العام الحالى 13377 مطية متجاوزًا الرقم السابق.

وسلم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين الأمير فهد بن جلوى بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودى للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولى للهجن، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسى العالمى الذى حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.

وأكد الأمير فهد بن جلوى بأن كسر الرقم القياسى عالميًا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودى للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات، فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.

وأكد الأمير فهد بن جلوى، أن سباقات الهجن كانت ولا تزال تشكل معلمًا بارزًا عبر مئات السنين فى ثقافة وتقاليد المملكة العربية السعودية، وانها فى الوقت الحالى ومع التطور الهائل للرياضة العالمية يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنظم للمنظومة الرياضية وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها فى أفضل صورة والعمل معًا على صناعة رياضة جاذبة فى سباقاتها ومنافساتها.