سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:00 ص
غدا.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر مشروع دار مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ جهاز حدائق أكتوبر، تسليم 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، اعتبارا من غدا الأحد.

وقال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 188، يوم الأحد 15/9/2019، ووحدات العمارة رقم 189، يوم الإثنين 16/9/2019، ووحدات العمارة رقم 190، يوم الثلاثاء 17/9/2019، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 18/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 19/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 192، يوم الأحد 22/9/2019، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الإثنين 23/9/2019، ووحدات العمارة رقم 194، يوم الثلاثاء 24/9/2019، ووحدات العمارة رقم 195، يوم الأربعاء 25/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 26/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 196، يوم الأحد 29/9/2019، ووحدات العمارة رقم 197، يوم الإثنين 30/9/2019، ووحدات العمارة رقم 198، يوم الثلاثاء 1/10/2019، ووحدات العمارة رقم 199، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (200 – 201)، يوم الإثنين 7/10/2019، ووحدات العمارة رقم 202، يوم الثلاثاء 8/10/2019، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 9/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 10/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 204، يوم الأحد 13/10/2019، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الإثنين 14/10/2019، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 15/10/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

 

وبشأن تسليم وحدات المرحلة الأولى، أوضح المهندس أشرف فتحى محمود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الأحد 22/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (102 – 172)، يوم الإثنين 23/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (45 – 173)، يوم الثلاثاء 24/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (174 – 175)، يوم الأربعاء 25/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 26/9/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (41 – 42)، يوم الأحد 29/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (43 – 44)، يوم الإثنين 30/9/2019، ووحدات العمارتين أرقام (40 – 66)، يوم الثلاثاء 1/10/2019، ووحدات العمارتين أرقام (61 – 62)، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارتين أرقام (46 – 47)، يوم الإثنين 7/10/2019، ووحدات العمارتين أرقام (27 – 99)، يوم الثلاثاء 8/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 9/10/2019، لمن يتخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

 

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

مشروع دار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسكان: بدء تسليم 888 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بـ"دار مصر"

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 10:20 ص

الإسكان: تنفيذ 77408 شقة بـ"الإسكان الاجتماعى".. و6960 وحدة بـ"دار مصر"

السبت، 31 أغسطس 2019 12:11 م

سكان وحاجزو مشروع دار مصر يناشدوا المسئولين التدخل لحل مشكلاتهم

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:00 م

تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام وحدات مشروع دار مصر بمدينة الشروق

السبت، 17 أغسطس 2019 06:00 ص

الإسكان: 648 وحدة جاهزة بالمرحلتين الأولى والثانية بـ"دار مصر" بالشروق

الجمعة، 16 أغسطس 2019 11:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة