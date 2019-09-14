سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 03:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غدا.. " الغرف التجارية" يستقبل 25 شركة برازيلية لزيادة التبادل التجارى

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:49 م
غدا.. " الغرف التجارية" يستقبل 25 شركة برازيلية لزيادة التبادل التجارى المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية  برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، غدا الاحد وفد عالى المستوى يضم أكثر من 25 صاحب شركة من كبار رجال الأعمال البرازيلين برئاسة  وزير الزراعة و الثروة الحيوانية والغذاء البرازيلي.
 
وقال بيان للغرف، إن استقبال الوفد البرازيلى يؤكد الجهود التى يبذلها مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية في ثوبه الجديد من اجل زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والبرازيل ولدعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول المختلفة خلال دورته الجديدة.
 
وقال المهندس ابراهيم العربي، إنه  سيتم تنظيم اجتماعا موسعا يضم الطرفين المصري والبرازيلى في قطاعات مختلفة من بينها  (اللحوم والدواجن والصناعات الغذائية  والثروه الحيوانية والحاصلات الزراعية وتجارة عامة ).
 
ويقوم  الجانب المصري بعرض تفصيلى عن مناخ الأعمال و الفرص الاستثمارية فى مصر، و يعرض الجانب البرازيلى من رؤساء جميعات رجال الاعمال و الغرفه العربية البرازيلية سبل دعم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين .

الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

الغرف التجارية

الغرفة التجارية بالقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة