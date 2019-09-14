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غداً.. فصل التيار الكهربائى عن اللوحة الشمالية برأس غارب لصيانة المحولات

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:39 م
غداً.. فصل التيار الكهربائى عن اللوحة الشمالية برأس غارب لصيانة المحولات قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هندسة كهرباء رأس غارب، عن فصل التيار الكهربائى عن اللوحة الشمالية بمدينة راس غارب، غدًا الأحد، وذلك لأعمال الصيانة من الساعة 9 صباحا حتى1 ظهرا

وأكد مجلس مدينة رأس غارب، أن المناطق التى ستشمل فصل التيار الكهربى، عنها غدًا الأحد والمغذاه من اللوحة الشمالية هى مناطق" 128، والسلع الغذائية، وسوريا الشمالية، وخلف بنزينة التعاون، والوادى والتلفزيون، وعمارات الكمين، وال 50 وحدة، و48 وحدة، والحاج نور، والسقاله، والحاج عبادى، والسوق القديم، وسوريا الجنوبية، وعمارات خور رحمى، والسنترال، والنقابة، ومستشفى راس غارب.


البحرالاحمر

غارب

فصل التيار الكهربى

اللوحه الشمالية

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