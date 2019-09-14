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عرض مسرحى لذوى الاحتياجات الخاصة على مسرح الهواه بالإسكندرية

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:46 م
عرض مسرحى لذوى الاحتياجات الخاصة على مسرح الهواه بالإسكندرية العرض المسرحى
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم مهرجان مسرح الهواء فى دورته السابعة عشر تحت عنوان "تواصل أجيال - إبداع بلا حدود" دورة فنان الشعب سيد درويش على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية، تم تقديم العرض المسرحى "حكايات شعبية" اشعار صلاح جاهين، رؤية وإخراج عصام رمضان.

 

وشارك فى عرض المسرحية مجموعة من المواهب من متحدى الإعاقة وهم: جليلة عبد الفتاح، سامية محمد، آمال عبد الستار، أمينة مصطفى، أم هاشم محمد، هالة عبد السلام، علاء مصطفى، هالة يوسف، خالد صلاح، وائل زين، لفريق "المصريين بجد" المسرحي.

 

يدور العرض من خلال رباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وهو يتحدث عن الحارة المصرية وأخلاقياتها، وما كانت عليه من مودة وحب بين الاهالى بعضهم البعض، والمشاركة الفعالة فيما يتعلق بحب الوطن والانتماء له، والتغنى بمشاركتهم مع جنود الوطن للدفاع عن ارض الحرية والكرامة، ووقوفهم خلف شرطتهم وجيشهم لحمايته من الإرهاب والتصدى لكل من يحاول النيل من هذا الوطن.

 

الجدير بالذكر أن فريق المصريين بجد المسرحى قد بدأ نشاطه المسرحى منذ عام 2018، ويشارك مع الفرقة العديد من المواهب والوجوه الشابة فى إطار الدمج بين الاسوياء ومتحدى الإعاقة، وشاركت فى عدد من العروض على مسرح الهوسابير ومنها : "السياحة منداسة"، "غش وملخ"، "أوتار المكان".


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