سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 02:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج ..ارتفاع فى درجات الحرارة والكويت 45 درجة مئوية

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج ..ارتفاع فى درجات الحرارة والكويت 45 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد طقس الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة 

الإمارات  41 درجة مئوية

يكون الطقس رطبا مع تشكل ضباب على مناطق متفرقة خاصة شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا شرقا، والرياح شمالية غربية بوجه عام وجنوبية شرقية إلى شرقية شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

السعودية  42  درجة مئوية

طقس رطب مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .كما تكون الرياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة تبوك الجوف والحدود الشمالية

الكويت  45 درجة مئوية

نهارًا حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة ، وليلًا حار نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة


طقس الخليج

السعودية

الكويت

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

ماذا يفعل ثلاثى القمة فى أدغال أفريقيا؟.. "كبرياء" الأهلى يتحدى "طموح" كانو سبورت.. الزمالك يواجه جينيراسيون فوت لمواصلة الانتصارات.. وبيراميدز يستدرج شباب بلوزداد الجزائرى فى موقعة مثيرة بالكونفدرالية

ماذا يفعل ثلاثى القمة فى أدغال أفريقيا؟.. "كبرياء" الأهلى يتحدى "طموح" كانو سبورت.. الزمالك يواجه جينيراسيون فوت لمواصلة الانتصارات.. وبيراميدز يستدرج شباب بلوزداد الجزائرى فى موقعة مثيرة بالكونفدرالية

عرض لقطات جديدة من الموسم الأخير لـ Mr. Robot بطولة رامى مالك

عرض لقطات جديدة من الموسم الأخير لـ Mr. Robot بطولة رامى مالك

الصلح خير.. جماهير ليفربول تنتظر "عناق" صلاح ومانى فى مباراة نيوكاسل

الصلح خير.. جماهير ليفربول تنتظر "عناق" صلاح ومانى فى مباراة نيوكاسل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة