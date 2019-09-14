ضبط 7 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منازلهم بكوم أمبو

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان، مساء الجمعة، من ضبط 7متهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل3 منازل بقرى مدينة كوم أمبو.
وكانت معلومات سرية وصلت إلى النقيب محمد قندود رئيس مباحث السياحة والآثار بكوم أمبو، تفيد بقيام عدد من العاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة البلد.
تم إعداد قوة من مباحث السياحة والآثار، تمكنت القوة من ضبط 7 عاطلين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منازل بقرى الشبيكة وفطيرة والرغامة بالبلد، وبالفحص والتفتيش عثر على ٣ حفرة ذات أعماق تصل إلى 30 متر، بالإضافة العثور على أدوات الحفر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة التى تولت التحقيق.
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