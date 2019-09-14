ضبط 3 بلطجية من تجار ومهربى الأسلحة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط 3 مجرمين من المشهور عنهم أعمال البلطجة والتهريب والإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وترويع المواطنين الآمنين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بضبط مجموعة من المجرمين من حائزى وتجار ومهربى الأسلحة والذخيرة، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وترويع الآمنين.

وتم ضبط "خيري. ا. ج.ج"، وشهرته "خيرى فضالى"، 37 عاما، عاطل، ومقيم بقرية العصافرة بدائرة مركز المطرية، والسابق اتهامه والحكم عليه غيابيا فى القضية رقم 7391 لسنة 2016، جنح مركز المطرية "سرقة بالإكراه"، المقيدة برقم 2396 لسنة 2017 كلى شمال المنصورة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية مطموسة الأرقام، و10 طلقات من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3690 لسنة 2019 جنايات مركز المطرية.

"محمد.م.إ.ي"، وشهرته "محمد الطريف"، 33 عاما، عاطل، ومقيم بقرية العزيزة بدائرة مركز المنزلة، والسابق اتهامه فى 19 قضية (سلاح نارى، سرقة بالإكراه، سرقة، مخدرات)، آخرهم القضية رقم 4385 لسنة 2019 جنح مركز المنزلة، كسر مراقبة، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية مطموسة الأرقام، و10 طلقات من ذات العيار.

"محمد. ع. أ. ا"، وشهرته "الدبور"، 17 عاما، عاطل، ومقيم بقرية الشبول، بدائرة مركز المطرية والسابق اتهامه فى قضية سرقة برقم 1126 لسنة 2018 جنح مركز المنزلة، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 640 لسنة 2019 جنايات مركز المنزلة.