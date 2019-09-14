ضبط 17 عاطلاً بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة بالعبور والقناطر الخيرية

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 17 عاطلا بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة والعبور والخصوص والقناطر الخيرية وشبين القناطر، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 400 جرام حشيش ، و250 جرام فودو ،و250 جرام بانجو، و40 قرصا مخدرا، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.