ضبط قهوجى بحوزته 1.5 كيلو بانجو بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط قهوجى بقرية الفروسات بدائرة مركز المنزلة وبحوزته 1.5 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز المنزلة يفيد بضبط "محمد. إ. ا. أ"، 43 عاما، قهوجى، ومقيم بقرية الفروسات بدائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1.5 كيلو جراما، يعمل على ترويجها لزبائنه محل عمله.

وتحرر المحضر رقم 12055 جنايات مركز المنزلة لسنة 2019، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.