ضبط عاطل بحوزته 33 تذكرة هيروين وسلاح ناري بدون ترخيص بمطروح

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل بحوزته 33 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين وسلاح نارى بدون ترخيص.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "رضوان ك ع "- مواليد 1979، عاطل، ومقيم فى مطروح - وبحوزته 33 لفافة لجوهر الهيروين المخدر وزنت حوالي 20 جرام، ومسدس عيار 6 مم.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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