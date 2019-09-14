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ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وهيروين بالدقهلية

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:53 م
ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وهيروين بالدقهلية عاطل - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط عاطل متهم في عدة قضايا سرقة، وبحوزته أسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جراما بدائرة مركز المطرية.
 
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز المطرية يفيد بضبط "عادل. ع. س. أ"، وشهرته "الأسمر"، 24 عاما، عاطل، ومقيم بقرية العصافرة بدائرة مركز المطرية السابق اتهامه في 3 قضايا (سرقة بالإكراه، سرقة)، آخرها القضية رقم 7053 لسنة 2019 جنح المطرية، وبحوزته سلاح ناري، وبندقية خرطوش مطموسة الأرقام، و 3 طلقات، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 30 جراما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7159 جنايات المطرية لسنة 2019. 
 
 
 
 
 

 


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حوادث

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