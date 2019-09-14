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صور ..وفد "بيرسون " العالمية يشيد بانجازات مراكز الاختبارات المعتمدة بجامعة مصر

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:04 م
صور ..وفد "بيرسون " العالمية يشيد بانجازات مراكز الاختبارات المعتمدة بجامعة مصر جانب من الزيارة

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استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفداً رفيع المستوى من مؤسسة بيرسون العالمية برئاسة رود بريستو رئيس بيرسون في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأندرو فيليبس المدير الإقليمي لأوروبا وأفريقيا.

وجاء ذلك في إطار انفتاح الجامعة على العالم الخارجي ومن أجل الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجالات التعليم والتدريب والتدريس وهو التوجه الذي تتبناه الجامع وتحرص عليه تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء .

وقد قام وفد "بيريون" فى هذه الزيارة بجولة داخل مراكز الاختبارات المعتمدة بالجامعة وتفقدوا خلالها ما يتم تنفيذه من اجل تطوير العملية التعليمية وقد أبدوا اعجابهم الشديد بالجهد المبذول فى هذه المراكز، وفى ختام تلك الجولة أشاد السيد رود بما شاهده فى هذه المراكز قائلاً : "أن هذه المراكز هي من أفضل المراكز التي قمت بزيارتها على الاطلاق".

ثم التقى اعضاء وفد مؤسسة بيرسون  مع أحمد كفافي مستشار رئيس مجلس الأمناء لتنمية وتطوير الجامعة ومدير عام مركز التنمية الادارية وخالد خورشيد مدير ادارة تطوير الاعمال ومدير مراكز الاختبارات المعتمدة بمركز التنمية الادارية بالجامعة وذلك فى لقاء خاص تم خلاله تقديم عرض تفصيلي عن الجامعة وأهم المؤسسات التابعة لها، الى جانب القاء الضوء على ما تحقق من إنجازات علمية فى مراكز الاختبارات مع شرح تفصيلى للرؤية المستقبلية المزمع القيام بتنفيذها فى الجامعة خلال السنوات الأربع القادمة، كما تم أيضاً مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة بيرسون خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن "بيرسون" هي مؤسسة نشر وتعليم بريطانية متعددة الجنسيات مقرها الرئيس في لندن وتعد أكبر مؤسسة فى مجالات التعليم كما أنها تعد ايضاً أكبر مؤسسة نشر للكتب في العالم.

وفد بيرسون العالمية (1)
 

 

وفد بيرسون العالمية (2)
 

 

وفد بيرسون العالمية (3)
 

 

وفد بيرسون العالمية (4)
 

 

وفد بيرسون العالمية (5)
 

 

وفد بيرسون العالمية (6)

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جامعة مصر للعلوم

بيرسون العالمية

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