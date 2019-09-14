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صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:38 م
صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين إمتحانات المعادلة لطلاب التربية والتعليم
الأقصر – أحمد مرعى

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عقدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، إمتحانات المعادلة لطلاب التربية والتعليم المُتقدمين للالتحاق بالصفوف المناظرة للمرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف، وذلك بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، فى مواد الثقافة الإسلامية واللغة العربية تحريرياً، والقرآن الكريم شفوياً، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأكد أحمد على أحمد مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الأقصر الأزهرية، على أن الاختبارات للطلاب تمت فى جو اتسم بالهدوء والراحة النفسية وتم التصحيح فور الانتهاء من الامتحان بدقة وسرعة ولعدم إهدار الوقت تم تسليم نتيجة القبول للناجحين مباشرة وذلك تيسيراً على أولياء الأمور، وقد رافق فضيلته إيمان أحمد كمال مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة ومحمد السعدى مدير إدارة الأقصر.

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف (1)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف (1)

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف (2)
منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف (2)

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف (3)
إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف (4)
إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف (5)
إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف

 

منطقة الأقصر الأزهرية تعقد إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف (6)
إمتحانات القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

تحويل الطلاب للازهر

اختبارات الطلاب المحولين

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