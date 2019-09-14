صور.. كسر بخط رئيسى غرب الإسكندرية.. وشركة المياه: جارى الإصلاح

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت منطقة غرب الإسكندرية انقطاع للمياه خاصة مناطق ابيس بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 1000مم.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية إلى أن المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة، قد توجه إلى موقع أعمال صيانة كسر الخط المغذي لمناطق ابيس وغرب الأسكندرية قطر 1000 مم علي الطريق الدائري، لمتابعة الأعمال قائمة بشكل منتظم بتعاون فريق هندسات النزهة والبلد و عمال محطة المنشية2 وتوافر كافة المعدات والأدوات من طلمبات شفط للمياه ومولدات الديزل والكشافات والحفارات واللوادر اللازمة لأعمال الصيانة.

و شدد "جابر" على سرعة إنهاء جميع الإصلاحات اللازمة وفتح المياه لأهالي المنطقة في مساء اليوم.

وأكد المهندس وليد خضر مدير عام السلامة والصحة المهنية علي توفير جميع الأدوات الضرورية لتأمين الموقع والأفراد والمعدات من مخاطر الطريق حيث تم تحويل الطريق من خلال طواحين ضوئية و أسهم مضيئة وأقماع وشرائط تحذيرية ولوحات إرشادية.

كسر بخط رئيسى غرب الإسكندرية



كسر بخط رئيسى غرب الإسكندرية



كسر بخط رئيسى غرب الإسكندرية



كسر بخط رئيسى غرب الإسكندرية