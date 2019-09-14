سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. صيانة أعمدة الإنارة وتقليم أشجار المدارس بالمنصورة استعدادا للدراسة

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:59 م
صور.. صيانة أعمدة الإنارة وتقليم أشجار المدارس بالمنصورة استعدادا للدراسة جانب من الحملة
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ فريق رئاسة حى شرق المنصورة حملة لرفع كفاءة المساحات الخضراء، وقص وتهذيب وتقليم الأشجار ببعض المدارس المقرر بدء الدراسة بها غد الأحد، وذلك بناء على طلب مديرى المدارس بمدرسة بدوى بدوي، ومدرسة أحمد زويل.

كما تم إجراء أعمال صيانة لخلايا أعمدة الإنارة بشارع بهرند، وحملة نظافة وكنس ورفع الأتربة بشوارع: 10، والهادى، وفخر الدين خالد، والمبرة، والمختلط، وبمحيط المعهد النموذجى الفارسى بعزبة الشال، وقناة السويس، بالإضافة إلى دهان أشجار جزر المساحات الخضراء بشارع الجيش، وسور كورنيش النيل بشارع الجمهورية.

وتمت الحملة تحت إشراف حسام عبد اللطيف، رئيس حى شرق المنصورة، وراضى العدوي، مدير شئون البيئة، وطه محمد طه، بالتفتيش المالى والإداري، ومحمد أكرم، مدير المركز التكنولوجي، والمهندس صلاح عبد الواحد، مدير حدائق حى شرق، عزت فريد مدير قسم الإنارة، وفريق العمل التنفيذى المرافق له.

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (1)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (2)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (3)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (4)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (5)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (6)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (7)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (8)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (9)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (10)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (11)
 

 

حملة النظافة ورفع الأتربة بحي شرق المنصورة (12)
 

المنصورة

صيانة الإنارة

شرق المنصورة

حملة لرفع كفاءة

الإستعداد للعام الدراسي

تقليم الأشجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة