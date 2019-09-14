صور.. صيانة أعمدة الإنارة وتقليم أشجار المدارس بالمنصورة استعدادا للدراسة

الدقهلية - سارة الباز

نفذ فريق رئاسة حى شرق المنصورة حملة لرفع كفاءة المساحات الخضراء، وقص وتهذيب وتقليم الأشجار ببعض المدارس المقرر بدء الدراسة بها غد الأحد، وذلك بناء على طلب مديرى المدارس بمدرسة بدوى بدوي، ومدرسة أحمد زويل.

كما تم إجراء أعمال صيانة لخلايا أعمدة الإنارة بشارع بهرند، وحملة نظافة وكنس ورفع الأتربة بشوارع: 10، والهادى، وفخر الدين خالد، والمبرة، والمختلط، وبمحيط المعهد النموذجى الفارسى بعزبة الشال، وقناة السويس، بالإضافة إلى دهان أشجار جزر المساحات الخضراء بشارع الجيش، وسور كورنيش النيل بشارع الجمهورية.

وتمت الحملة تحت إشراف حسام عبد اللطيف، رئيس حى شرق المنصورة، وراضى العدوي، مدير شئون البيئة، وطه محمد طه، بالتفتيش المالى والإداري، ومحمد أكرم، مدير المركز التكنولوجي، والمهندس صلاح عبد الواحد، مدير حدائق حى شرق، عزت فريد مدير قسم الإنارة، وفريق العمل التنفيذى المرافق له.















































