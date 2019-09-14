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صور.. شاهد مظلات واستراحات معابد الكرنك لخدمة حركة السياحة

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:00 ص
صور.. شاهد مظلات واستراحات معابد الكرنك لخدمة حركة السياحة مظلات واستراحات معابد الكرنك تخدم حركة السياحة
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر، أنه تم مؤخراً إقامة عدد من الاستراحات والمظلات ضمن مشروع وزارة الآثار، لتقديم خدمات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات والبنوك لتقديم الدعم للأفواج السياحية خلال فترة الظهيرة وحماية من الطقس الحار.

وأضاف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار مواقع وضط الإستراحات والمظلات المختلفة داخل معابد الكرنك وذلك بالتعاون بين نقابة المرشدين السياحيين والقائمين على معابد الكرنك، لإختيار أنسب الأماكن التى يتوقف بها المرشد السياحي برفقة مجموعته السياحية لشرح اللوحات الشهيرة بمعابد الكرنك، وذلك أسفل مظلات معدة خصيصاً بالطراز الفرعونى التى تعكس أشكال وحروف فرعونية مميزة على الأرض أسفلها، موضحاً أن هذا العمل مطبق حالياً فى معابد الكرنك وكذلك معبد فيلة بمدينة أبوسمبل.

وأوضح الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار مشروع تأهيل المعابد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي شمل تأهيل الطرقات وتمهيدها ووضع كبارى خشبية داخل الكرنك، لسهولة تحرك ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى دخلت جميع معابد الكرنك وهى "معبد خونسو – معبد إخناتون – معبد موت معبد بتاح – معبد رمسيس الثالث – معبد رمسيس الثانى – معبد منو"، ومنطقة المتحف المفتوح داخل المعبد.

شاهد مظلات وإستراحات معابد الكرنك لخدمة السائحين وحمايتهم من حرارة الطقس (5)
 

 

شاهد مظلات وإستراحات معابد الكرنك لخدمة السائحين وحمايتهم من حرارة الطقس (6)
 

 


وزارة الاثار

معابد الكرنك

استراحات للسائحين بالكرنك

مظلات لخدمة السائحين بالاقصر

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