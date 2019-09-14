صور.. حملة لرفع كفاءة بالوعات صرف الأمطار استعدادًا لفصل الشتاء بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة حملة لرفع كفاءة بالوعات صرف الأمطار الكائنة بنطاق الحى، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء ونزول الأمطار.

وقام قطاع الورشة الصناعية بالحى بفتح وتسليك بالوعات ومجارى الصرف بشارع المشاية السفلية، واستخراج ورفع المخلفات، والشوائب والأتربة والتكتلات المتحجرة، لتجهيزها للصرف بشكل طبيعى دون مشكلات فى حال سقوط الأمطار، وتجنبا لتراكمات المياه وتكون البرك بالشارع.

وشدد رئيس الحى على التأكد من كفاءة كافة بلاعات صرف الأمطار المتواجدة بنطاق الحى بعد تطهيرها ورفع المخلفات منها بالتجربة العملية بواسطة ضخ مياه نافورى؛ للتأكد من سلامتها وقدرتها على تصريف مياه الأمطار.

تمت الحملة تحت إشراف أحمد عبد السميع، رئيس حى غرب المنصورة، وأشرف محمد عبد الواحد، نائب رئيس الحى، والمهندس فتحى المحلاوى، رئيس جهاز الخدمات، وأكرم السقا، وكيل جهاز الخدمات بحى غرب المنصورة.