صور.. الشرطة الفرنسية تواجه المحتجين مع عودة مسيرات السترات الصفراء

نانت (رويترز)

اشتبك مئات المحتجين مع الشرطة بمدينة نانت الفرنسية، اليوم السبت، مع عودة احتجاجات "السترات الصفراء" ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للظهور من جديد بأنحاء البلاد.

وألقى بعض المحتجين مقذوفات على الشرطة التى ردت بإطلاق قنابل الغاز. وقال متحدث باسم الإدارة المحلية إن الشرطة ألقت القبض على 21 شخصا، وأظهرت لقطات تلفزيونية مجموعات من المحتجين يحاولون اقتحام متاجر وشاحنات للشرطة عليها مدافع مياه تصل للموقع.

وبدأت مظاهرات السترات الصفراء احتجاجا على زيادات فى ضرائب الوقود لكنها تطورت إلى احتجاجات ضد ماكرون وحكومته شابها العنف فى بعض الأحيان.



أحد المتظاهرين وسط الدخان



اشعال الشماريخ خلال المسيرة



إطلاق قنابل ألوان على قوات الشرطة



الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن



الشرطة الفرنسية تواجه المتظاهرين



الشرطة تسعى لتفريق المتظاهرين



المتظاهرون يشعلون النيران



المظاهرات فى مدينة نانت الفرنسية



متظاهر يسير وسط الدخان المسيل للدموع