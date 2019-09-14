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صور.. الشرطة الفرنسية تواجه المحتجين مع عودة مسيرات السترات الصفراء

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:13 م
صور.. الشرطة الفرنسية تواجه المحتجين مع عودة مسيرات السترات الصفراء الشرطة الفرنسية تواجه المحتجين
نانت (رويترز)

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اشتبك مئات المحتجين مع الشرطة بمدينة نانت الفرنسية، اليوم السبت، مع عودة احتجاجات "السترات الصفراء" ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للظهور من جديد بأنحاء البلاد.

وألقى بعض المحتجين مقذوفات على الشرطة التى ردت بإطلاق قنابل الغاز. وقال متحدث باسم الإدارة المحلية إن الشرطة ألقت القبض على 21 شخصا، وأظهرت لقطات تلفزيونية مجموعات من المحتجين يحاولون اقتحام متاجر وشاحنات للشرطة عليها مدافع مياه تصل للموقع.

وبدأت مظاهرات السترات الصفراء احتجاجا على زيادات فى ضرائب الوقود لكنها تطورت إلى احتجاجات ضد ماكرون وحكومته شابها العنف فى بعض الأحيان.

أحد المتظاهرين وسط الدخان
أحد المتظاهرين وسط الدخان

 

اشعال الشماريخ خلال المسيرة
اشعال الشماريخ خلال المسيرة

 

إطلاق قنابل ألوان على قوات الشرطة
إطلاق قنابل ألوان على قوات الشرطة

 

الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن
الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن

 

الشرطة الفرنسية تواجه المتظاهرين
الشرطة الفرنسية تواجه المتظاهرين

 

الشرطة تسعى لتفريق المتظاهرين
الشرطة تسعى لتفريق المتظاهرين

 

المتظاهرون يشعلون النيران
المتظاهرون يشعلون النيران

 

المظاهرات فى مدينة نانت الفرنسية
المظاهرات فى مدينة نانت الفرنسية

 

متظاهر يسير وسط الدخان المسيل للدموع
متظاهر يسير وسط الدخان المسيل للدموع

 

مسيرة فى مدينة نانت
مسيرة فى مدينة نانت

 

 


الشرطة الفرنسية

فرنسا

أخبار فرنسا

مسيرات السترات الصفراء

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