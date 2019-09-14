صور.. إزالة تجمعات مياه الأمطار من بعض شوارع مدينة مرسى مطروح

مطروح – حسن مشالى

تسبب سقوط الأمطار الخفيفة بشكل متقطع، فى تجمع كميات المياه فى بعض المناطق والشوارع المنخفضة فى مدينة مرسى مطروح، خاصة القريبة من البحر.

ودفع اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، بسيارات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، بعد تجمع مياه الأمطار بشوارع المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بسرعة ازالة تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول.

وأشرف الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مليد المعداوى رئيس المدينة، على عمل سيارات شفط المياه وفتح شنايش صرف الأمطار .

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، لنوابه ومدير إدارة تحسين البيئة باستعداد كافة المعدات والسيارات بالمجلس، تحسبا لزيادة الأمطار على المدينة وإزالتها المياه فورا.

وشهدت محافظة مطروح، سقوطاً للأمطار الخفيفة، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، بشكل متقطع، مصحوبة بانخفاض خفيف فى درجات الحرارة، وشهدت معظم الأوقات سطوعاً للشمس فى مختلف المناطق، قبل حدوث التقلبات الجوية وسقوطا الأمطار.

وتساقطت الأمطار الخفيفة، على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

إزالة تجمعات مياه الأمطار من بعض شوارع مدينة مرسي مطروح (1)



إزالة تجمعات مياه الأمطار من بعض شوارع مدينة مرسي مطروح (2)



إزالة تجمعات مياه الأمطار من بعض شوارع مدينة مرسي مطروح (3)



إزالة تجمعات مياه الأمطار من بعض شوارع مدينة مرسي مطروح (4)



إزالة تجمعات مياه الأمطار من بعض شوارع مدينة مرسي مطروح (5)