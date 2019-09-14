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شاهد.. عملية تطوير طرق عمارات الإسكان الاجتماعى بالغردقة "صور"

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:36 م
شاهد.. عملية تطوير طرق عمارات الإسكان الاجتماعى بالغردقة "صور" أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تجرى محافظة البحر الأحمر، أعمال تطوير بالطرق الممتدة إلى عمارات الإسكان الاجتماعى بمدينة الغردقة، وطريق الفيروز والحرية، تسهيلاً ولخدمة المواطنين.

 

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها اليوم أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، يتابع أعمال التطوير فى امتداد الطريق الواصل بين عمارات الإسكان الاجتماعى وطريق الفيروز، وطريق الحرية 11 و12 و13 بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة.

 

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالطريق وإزالة المخلفات من جانبى الطريق مع سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب ودهان البلدورات حتى تعطى منظراً جماليا للمدينة الساحلية.

 

أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة (1)
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة 
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة (2)
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة 
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة (3)
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة 
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة (4)
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة 
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة (5)
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة 
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة (6)
أعمال تطوير طرق الإسكان الاجتماعى بالغردقة 
 
 
 

 


البحر الاحمر

تطوير طرق الاسكان الاجتماعي الغردقة

محافظ البحر الأحمر

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