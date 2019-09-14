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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:30 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان التوك توك - صورة أرشيفية

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تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

ونرصد فى "س و ج" أبرز تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها:



- ما أوجه الاستفادة من البرنامج؟
سيكون له مردود إيجابى كبير، وسيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

- ما أولى خطوات تنفيذ البرنامج؟


سيجرى عقد اجتماع مع مصنعى "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

- ما مميزات التحول لـ"مينى فان"؟


تتمثل فى الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور فى الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التى تبلغ 7 ركاب.

- ما تفاصيل استبدال "التوك توك" بـ"المينى فان"؟


كشفت الحكومة أنها ستقوم بالحصول على التوك توك من مالكه وإعطاؤه مينى فان، ليعمل بدورة وقود مزدوجة بالبنزين والغاز، وسيكون سعر المينى فان ضعف سعر التوك توك.

- هل ستوفر الحكومة خطة للتمويل؟


ستنفذ ببرنامج يوفر تمويلاً ليتمكن صاحب التوك توك من خلاله شراء المينى فان على أقساط وفائدة ميسرة، كما سيتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه، مردفاً: "هناخد التوك توك ومش هنستخدمه"، كما ستعمل وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى على توفير موازنة للمصنعين بنسب فائدة ضئيلة للتشجيع على استبدال التوك توك بالمينى فان.

- متى تبدأ خطة التحويل لـ"مينى فان" فى اتخاذ مسار التنفيذ؟


مطلع 2020 ستكون أولى نواة بدء تنفيذ البرنامج ومراحل الإنتاج الأولية للمينى فان.

- ما العدد الرسمى المسجل لـ"التكاتك" فى مصر؟


العدد المسجل لدى المرور من التكاتك لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10% فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل.

- هل هناك جدول زمنى محدد فى خطة التحويل؟


سيحدد اجتماع رئيس الوزراء الأسبوع المقبل مع مصنعى التوك توك الجدول الزمنى للاستبدال، على أن تقوم المصانع بتصنيع التوك توك لتغير خطوط إنتاجها وتنتج المينى فان وتحدد طاقتها الإنتاجية.

 


الحكومه

البرلمان

التوك توك

المينى فان

حظر التوك توك

اخبار

اليوم السابع بلس

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