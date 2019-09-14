س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.





ونرصد فى "س و ج" أبرز تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها:

- ما أوجه الاستفادة من البرنامج؟

- ما أولى خطوات تنفيذ البرنامج؟

- ما مميزات التحول لـ"مينى فان"؟

- ما تفاصيل استبدال "التوك توك" بـ"المينى فان"؟

- هل ستوفر الحكومة خطة للتمويل؟

- متى تبدأ خطة التحويل لـ"مينى فان" فى اتخاذ مسار التنفيذ؟

- ما العدد الرسمى المسجل لـ"التكاتك" فى مصر؟

- هل هناك جدول زمنى محدد فى خطة التحويل؟

سيكون له مردود إيجابى كبير، وسيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.سيجرى عقد اجتماع مع مصنعى "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.تتمثل فى الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور فى الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التى تبلغ 7 ركاب.كشفت الحكومة أنها ستقوم بالحصول على التوك توك من مالكه وإعطاؤه مينى فان، ليعمل بدورة وقود مزدوجة بالبنزين والغاز، وسيكون سعر المينى فان ضعف سعر التوك توك.ستنفذ ببرنامج يوفر تمويلاً ليتمكن صاحب التوك توك من خلاله شراء المينى فان على أقساط وفائدة ميسرة، كما سيتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه، مردفاً: "هناخد التوك توك ومش هنستخدمه"، كما ستعمل وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى على توفير موازنة للمصنعين بنسب فائدة ضئيلة للتشجيع على استبدال التوك توك بالمينى فان.مطلع 2020 ستكون أولى نواة بدء تنفيذ البرنامج ومراحل الإنتاج الأولية للمينى فان.العدد المسجل لدى المرور من التكاتك لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10% فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل.سيحدد اجتماع رئيس الوزراء الأسبوع المقبل مع مصنعى التوك توك الجدول الزمنى للاستبدال، على أن تقوم المصانع بتصنيع التوك توك لتغير خطوط إنتاجها وتنتج المينى فان وتحدد طاقتها الإنتاجية.