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سيناتور أمريكى: ينبغى ضرب مصافى نفط إيرانية ردا على الهجوم الحوثى على "أرامكو"

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:03 م
سيناتور أمريكى: ينبغى ضرب مصافى نفط إيرانية ردا على الهجوم الحوثى على "أرامكو" ليندسى جراهام السناتور الجمهورى
واشنطن /أ ش أ/

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قال السناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ينبغى أن تنظر فى ضرب مصافى نفط إيرانية ردا على الهجومين على معملى نفط تابعين لشركة "أرامكو" السعودية بطيارة مُسيرة، وهما هجومان أعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسئوليتهم عنهما.

وبعد ساعات من الهجوم على منشأتى "آرامكو"، كتب جراهام وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حان الوقت لأن تضع الولايات المتحدة على الطاولة خيار الهجوم على مصافى نفط إيرانية إذا واصلوا استفزازاتهم أو زدوا تخصيب اليورانيوم"، مضيفا: "لن توقف إيران سوء سلوكها حتى تصبح العواقب أكثر واقعية، مثل الهجوم على مصافيهم، والذى سيكسر ظهر النظام".

 


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الهجوم الحوثى

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السعودية

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