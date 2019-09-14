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سفر وعودة 1432 مصريا وليبيا و186 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:55 م
سفر وعودة 1432 مصريا وليبيا و186 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1432 مصريا وليبيا و186 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1103 إلى الجانب الليبى، بينهم 104مصريين و999 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 329 بينهم 277 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و52 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 52 شاحنة وعودة 134 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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