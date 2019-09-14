سعر الدولار اليوم السبت 14-9-2019 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم السبت 14-9-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.37جنيها للشراء، و16.47 جنيها للبيع، وذلك طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس ، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.35 جنيه للشراء.

16.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.37 جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



16.37 جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.37 جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.38 جنيه للشراء.

16.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.35 جنيه للشراء.

16.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.36 جنيه للشراء.

16.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



16.37جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.