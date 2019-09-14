سامح شكرى يلتقى وزيرة خارجية كينيا بمقر الخارجية غدا

كتب أحمد جمعة

يلتقى سامح شكري وزيـر الخارجية غداً الأحد مع مونيكا جوما وزيرة خارجية كينيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

كان وزير الخارجية سامح شكرى شارك الثلاثاء الماضى بالقاهرة، فى اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، والذى تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربى المُشترك، وسُبل التعامل مع التحديات الراهنة فى المنطقة العربية.

وفى سياق متصل، قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن النص الرسمى لكلمة مصر، والتى تم إيداعها لدى جامعة الدول العربية بمناسبة الاجتماع، تضمّن تناول التطورات والتهديدات التى تشهدها المنطقة العربية مؤخراً، والمستوى غير المسبوق من التوتر الذي تشهده منطقة الخليج على خلفية تهديدات الملاحة فى مضيق هرمز والخليج العربى، فضلاً عن حالة جمود القضية الفلسطينية وعدم تحقيق التسوية المنشودة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشملت كلمة مصر التأكيد على أهمية تنفيذ المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تضمنها القرار العربي المعنون بـ "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، والصادر عن قمة "الظهران" عام 2018 والقمم العربية المتتالية. فيما أشادت الكلمة بالتطورات الإيجابية الأخيرة في السودان، حيث تم التأكيد على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة السودانية الشقيقة في مهمتها خلال المرحلة الانتقالية.