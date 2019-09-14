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زى النهارده .. السويد ترفض فى استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها 2003

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:17 ص
زى النهارده .. السويد ترفض فى استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها 2003 اليورو
وكالات

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رفضت السويد فى استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها فى مثل هذا اليوم عام 2003 .

وهي إحدى الدول الإسكندنافية الواقعة في شمال أوروبا. تمتلك السويد حدوداً برية مع النرويج من الغرب وفنلندا من الشمال الشرقي، وحدوداً بحرية مع كل من الدنمارك وألمانيا وبولندا إلى الجنوب وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وروسيا إلى الشرق. ترتبط السويد أيضاً بالدنمارك بجسر - نفق عبر أوريسند.

وثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث المساحة (450,295 كم2) ويُقدر عدد السكان نحو 10,215,250 ملايين نسمة. السويد منخفضة الكثافة السكانية حيث تبلغ نسبتها 24 نسمة لكل كيلومتر مربع (53 لكل ميل مربع) ، لكن الكثافة تزداد في النصف الجنوبي من البلاد. حوالي 85 ٪ من السكان يعيشون في المناطق الحضرية، ويتوقع ارتفاع هذه الأرقام تدريجياً كجزء من عملية التمدن الحالية. ستوكهولم عاصمة السويد هي أكبر مدينة في البلاد (عدد سكانها 1.3 مليون نسمة في منطقة العاصمة و2 مليون في المنطقة الحضرية الكبرى).

 


السويد

أوروبا

النرويج

فنلندا

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