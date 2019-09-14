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رويترز: تركيا تأمر باعتقال 223 عسكريا للاشتباه فى صلتهم بكولن

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:12 م
رويترز: تركيا تأمر باعتقال 223 عسكريا للاشتباه فى صلتهم بكولن أفراد من الجيش التركى - أرشيفية
أنقرة (رويترز)

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قالت وسائل إعلام رسمية، إن تركيا أمرت بإلقاء القبض على 223 عسكريا فى الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص التركية، للاشتباه فى صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت محطة (تى.آر.تى خبر) إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم فى 49 إقليما تركيا وفى شمال قبرص، وأضافت أن من بين هؤلاء 100 من الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله كولن، رجل الدين الذى يعيش بمدينة بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الفاشلة يوم 15 يوليو 2016، لكن كولن ينفى أى دور له فى الأمر.

وفى إطار إجراءات تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم.

وينتقد حلفاء تركيا فى الغرب وجماعات حقوقية نطاق هذه الإجراءات قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

ودافعت تركيا عن إجراءاتها بوصفها ردا ضروريا على حجم التهديد الأمنى الذى يواجهها وتعهدت بالقضاء على شبكة كولن.

 

 


تركيا

اعتقالات

الجيش التركى

فتح الله جولن

قبرص

شمال قبرص

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