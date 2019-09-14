رئيس مدينة الأقصر: نستعد لبدء العمل فى تطوير كورنيش النيل بالبر الغربى

الأقصر – أحمد مرعى

قال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إنه يجرى حاليًا العمل على قدم وساق لإنهاء تطوير وتجديد كورنيش النيل فى شرقى المحافظة بالتعاون بين محافظة الأقصر ورجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأنه يتم حاليًا العمل العمل بالمرحلة الأولى والثانية ويتم متابعته لحظة بلحظة للانتهاء منه فى أسرع وقت قبل تنظيم عروض "أوبرا عايدة" نهاية أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قاد جولة فى منطقة الكورنيش بالبر الغربى برفقة مهندسو الشبكات بالأقصر للقيام بأعمال الرفع المساحى لها خلال الأيام المقبلة، وذلك لتطوير كورنيش الغرب بصورة جمالية تليق بالأقصر أمام الأفواج السياحية المختلفة التى تزورها بكثافة يوميًا فى الموسم السياحى الشتوي.

وأوضح الشريف، أنه تم إنجاز العمل فى كورنيش النيل بسرعة ونجاح كبير فى فترة وجيزة، حيث تجرى الآن أعمال تركيب أحجار التريستا والجرانيت والبازلت الأسود وبعض من أحجار الرخام بمناطق تم تحديدها طبقا للنموذج الهندسى، وذلك بطول أرضية الكورنيش بالمرحلتين الأولى والثانية، كذلك استكمال أعمال صب الخرسانة المطبوعة واستكمال تركيب الحجر الهاشمى أو كما يقال الهاشمة بواجهات سور الكورنيش تسير بخطى ثابتة وجارى العمل على قدم وساق.