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رئيس مجلس أئمة البرازيل ومفتى لبنان والبوسنة يشاركون بمؤتمر الأوقاف

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:05 م
رئيس مجلس أئمة البرازيل ومفتى لبنان والبوسنة يشاركون بمؤتمر الأوقاف وفود مؤتمر الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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ما زالت الوفود والشخصيات البارزة تتوالى إلى مقر انعقاد المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث وصل الدكتور عبد الحميد متولى رئيس مجلس الأمة فى البرازيل والوفد المرافق له، للمشاركة فى أعمال المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى تعقده وزارة الأوقاف يومى الأحد والاثنين 15 و16 سبتمبر الجارى، وكان فى استقبالهم اللواء عمرو شكرى رئيس قطاع مكتب معالى الوزير، والدكتور خالد صلاح وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

 

ووصل الشيخ محمد كادتش مفتى البوسنة والهرسك، للمشاركة فى أعمال المؤتمر، كما وصل الشيخ عبد اللطيف دريان المفتى العام لجمهورية لبنان والوفد المرافق له، للمشاركة فى أعمال المؤتمر.

 


مؤتمر الاوقاف

فقه بناء الدول

البوسنة والهرسك

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