رئيس جامعة طنطا: تنظيم الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لجامعات الدلتا غدا

وأضاف رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتي في اطار التبادل الطلابي بين جامعات وسط الدلتا، بهدف تعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب، وتوسيع مداركهم وتنمية مواهبهم فى مختلف الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن الملتقى يشارك به جامعات المنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمنهور وطنطا، موضحاً أن فعاليات الملتقى ستقام على ملاعب الجامعة بالمجمع الطبي ومجمع الكليات بسبرباي، مضيفاً أن الفعاليات تشمل منافسات بين الطلاب في العديد من المجالات أهمها النشاط الرياضى والنشاط الثقافى.

وقال الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام لطلاب جامعة طنطا على المشاركة في تنظيم زيارات لوفود الجامعات المشاركة خلال أيام الملتقى، بهدف تدعيم أواصر العلاقة، والتواصل الفعال بين طلاب جامعات وسط الدلتا.

من جانبه، أشار جمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أنه سيتم استقبال الوفود المشاركة غداً الثالثة عصراً، وسيجرى حفل فني في تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر ملتقى أسرة الجامعة بمجمع الكليات بسبرباي، كما سيتم افتتاح فعاليات الملتقى بعد غد في تمام الساعة 11 صباحاً بمسرح كلية التربية الرياضية.