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رئيس جامعة أسيوط يشيد بدور مؤتمرات الشباب فى رفع الوعى لدى الرأى العام ومحاربة الشائعات

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:13 م
رئيس جامعة أسيوط يشيد بدور مؤتمرات الشباب فى رفع الوعى لدى الرأى العام ومحاربة الشائعات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على دور مؤتمرات الشباب التى تنعقد بصورة متوالية على مدار العام، بما أصبحت تمثله من منصة فاعلة وحيوية تهدف إلى رفع الوعى لدى الرأى العام ومحاربة الشائعات والأفكار المضللة، والتى تمثل سلاحا موجها لدى الدولة المصرية حاليا فى محاولة لعرقلة ما تشهده من خطوات جادة ومتقدمة فى طريق التنمية فى مختلف المجالات.

جاء ذلك فى إطار مشاركة رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت، فى وقائع المؤتمر الوطنى الثامن للشباب والمنعقد بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة وأكثر من 1600 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى ما تحظى به سلسلة مؤتمرات الشباب من دعم ورعاية مباشرة من رئيس الجمهورية يمثل دليلاً دامغا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الشباب ودورهم فى بناء الوطن ونهضته.

وأضاف رئيس الجامعة أن مشاركته اليوم فى وقائع المؤتمر تتضمن حضور الجلسة الافتتاحية وما تتضمنه من جلسات حول "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وأخيراً جلسة " أسأل الرئيس" والتى تحظى باهتمام ومتابعة من كافة طوائف الشعب المصري.

 

 

 


اسيوط

رئيس جامعة اسيوط

مؤتمرات الشباب

مكافحة الارهاب

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