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رئيس الوزراء يوافق على العمل بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:24 م
رئيس الوزراء يوافق على العمل بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على العمل بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

 

وكانت الحكومة قد اعتمدت الشهر الماضى محضر اجتماع رقم (30) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمنعقد بتاريخ 17/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات حتى شهر مايو 2017، وكذا تثبيت نسب التعويضات لشهر مايو 2017 خلال الفترة من 1/6/2017 وحتى 30/11/2018، وكذا محضر اجتماع رقم (31) المنعقد بتاريخ 20/7/2019، والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات التى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، هذا بالإضافة إلى محضر اجتماع رقم (32) المنعقد بتاريخ 25/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات الواردة بجدول الرقم العام.


نسب التعويضات

عقود المقاولات والتوريدات

مجلس الوزراء

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