رئيس البرلمان الباكستانى: قضية "كشمير" أصبحت قضية دولية

إسلام /أ ش أ/

أعلن رئيس البرلمان الوطنى الباكستانى أسد قيصر، اليوم السبت، أن قضية كشمير أصبحت قضية دولية.

وقال قيصر، وفقا لما ذكرته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)، إنه لا يمكن إرساء السلام فى المنطقة دون حل قضية كشمير، حاثا المجتمع الدولى على التحرك لمواجهة الأعمال الوحشية التى ترتكبها القوات الهندية ضد الكشميريين الأبرياء هناك، على حد وصفه .

وكان جندى باكستانى، لقى مصرعه اليوم إثر إطلاق النار من قبل القوات الهندية على الخط الفاصل فى كشمير، حيث قامت القوات الباكستانية بالرد على مواقع إطلاق النار الهندية.