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رئيس أوكرانيا: سأقول الكثير لبوتين خلال لقائنا ضمن "رباعية النورماندى"

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:23 م
رئيس أوكرانيا: سأقول الكثير لبوتين خلال لقائنا ضمن "رباعية النورماندى" رئيس أوكرانيا
كييف / أ ش أ /

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أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم السبت، أنه لديه الكثير مما يريد قوله لنظيره الروسى فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب ضمن اجتماع لـ"رباعية النورماندى".

وقال زيلينسكى، ردا على سؤال عما سيقوله لبوتين، عندما يلتقيه وجها لوجه، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "لدى الكثير جدا مما أريد قوله"، مؤكدا أنه يعمل على وضع إستراتيجية فى العلاقات مع روسيا .

كان الزعيمان الروسى والأوكرانى، أجريا مكالمة هاتفية يوم السبت الماضى، أشادا خلالها بعملية تبادل المحتجزين التى أنجزها الطرفان، كما بحثا مسائل تسوية النزاع جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر الكرملين أن الأجواء فى العلاقات بين موسكو وكييف "باتت تتغير" على وقع صفقة تبادل المحتجزين.

 


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روسيا

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