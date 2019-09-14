ديلى ميل: عمليات زراعة الكلى المصابة بالالتهاب الكبد الوبائى آمنة

كتبت هند عادل

كشفت دراسة جديدة أن أخذ الكلى من المتبرعين المصابين بالالتهاب الكبد الوبائي (C) آمن تمامًا لعمليات الزرع، وذلك بعد تقدم علاج الالتهاب الكبدى.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية كشفت دراسة جديدة من جامعة بنسلفانيا أن عدد مراكز زراعة الأعضاء التي تستخدم الكليتين المصابتين بالتهاب الكبد الوبائي (C) ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال قبل 5 سنوات.

والالتهاب الكبد الوبائى C هو المرض الناجم عن فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) وينتشر عادة من السوائل الجسدية أو من التعرض للدم أو الإبر الملوثة.

ويمكن أن تستغرق الأعراض التي تشمل حكة الجلد والإرهاق والتورم وآلام البطن والبول الداكن أسابيع بعد التعرض للظهور.

وقال الدكتور بيتر ريز أستاذ مشارك في الطب في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا:"أظهرت الدراسة أن عمليات زرع الكلى المصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي تجري الآن بشكل روتيني في العديد من المراكز، وأنها تعمل بشكل جيد بعد عام واحد من عملية الزرع".

واعتمدت الدراسة التي نشرت فى مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، نظر الفريق فى الكلى المصابة بالتهاب الكبد الوبائي والتي استخدمت في عمليات الزرع في الولايات المتحدة بين أبريل 2015 ومارس 2019.