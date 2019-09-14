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دبى قِبلة قادة المصارف العالمية للتحضير لطرح أرامكو

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:06 ص
دبى قِبلة قادة المصارف العالمية للتحضير لطرح أرامكو ارامكو
وكالات

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بدأ عشرات من المسؤولين المصرفيين البارزين في عدد من كبريات المصارف العالمية التوافد على دبي اعتباراً من أول من أمس، لحضور اجتماع يهدف إلى بدء التحضير لطرح أسهم عملاق النفط السعودي «أرامكو» للاكتتاب العام الأولي، فيما يُنتَظَر أن يكون الطرح أكبر صفقة أسهم في التاريخ، وفقاً لما ذكره أمس موقع «ياهو» الشبكي .
 
وأفاد الموقع بأن مجموعة البنوك المشاركة في الاجتماع ضمّت كلاً من «سيتي جروب»؛ و«جيه بي مورغان تشيس»؛ و«مورغان ستانلي»؛ إلى جانب «مجموعة سامبا المالية»، وعدد من البنوك الأخرى ، وذلك حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
وذكر أن الاجتماع شهد أيضاً حضور ممثلين من وزارة المالية السعودية وصندوق الاستثمار السيادي السعودي.
 
وأضاف موقع «ياهو» أن الاجتماع ناقش عدة قضايا، من بينها قيمة الحصة التي ستطرحها «أرامكو» من أسهمها للاكتتاب، ووسائل تأمين طلب كافٍ على الصفقة العملاقة.

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