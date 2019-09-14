سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 02:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

خارجية العراق: التوافق الكبير بين بغداد وموسكو يعزز مواجهة التحديات المشتركة

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:17 ص
خارجية العراق: التوافق الكبير بين بغداد وموسكو يعزز مواجهة التحديات المشتركة لقاء سابق بين وزيرا خارجية العراق وسوريا
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن التوافق الكبير بين بغداد وموسكو سيعزز مواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أن العراق وروسيا يعملان سويا من أجل استقرار المنطقة.

وقال الصحاف، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم السبت، إن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ل‍بغداد فى السابع والثامن من شهر أكتوبر المقبل، تأتى فى إطار جملة من التحولات على مستوى المنطقة، وتدارس الوضع مع بغداد ممثلة بالرئاسات الثلاث ووزير الخارجية العراقى.

وأضاف أنه من المقرر مناقشة المخاطر والتحديات على مستوى المنطقة بما يتصل بعملية التصعيد بين طهران وواشنطن، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتبادل الدعم المشترك بين بغداد وموسكو.

وأشار إلى أن الزيارة ستتناول أيضا دعم جهود العراق على مستوى قطاعات متعددة تتصل بالعلاقات بين البلدين على مستوى الطاقة والمجالات الأخرى السياسية والدبلوماسية.

 


العراق

سوريا

لافروف

سيرجى لافروف

خارجية العراق

الخارجية الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الروسية: سيرجى لافروف يزور العراق الشهر المقبل

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:33 م

فيديو.. وزير خارجية العراق يجدد الدعوة لاستعادة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 02:34 م

وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الوزراء العرب

الأحد، 08 سبتمبر 2019 01:35 م

العراق يدعو لتجنب سياسات التصعيد والتدخلات الخارجية فى المنطقة

الأحد، 08 سبتمبر 2019 12:58 م

رئيس وزراء العراق يشدد على ضرورة تخفيض التوتر بالمنطقة

السبت، 07 سبتمبر 2019 08:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

ماذا يفعل ثلاثى القمة فى أدغال أفريقيا؟.. "كبرياء" الأهلى يتحدى "طموح" كانو سبورت.. الزمالك يواجه جينيراسيون فوت لمواصلة الانتصارات.. وبيراميدز يستدرج شباب بلوزداد الجزائرى فى موقعة مثيرة بالكونفدرالية

ماذا يفعل ثلاثى القمة فى أدغال أفريقيا؟.. "كبرياء" الأهلى يتحدى "طموح" كانو سبورت.. الزمالك يواجه جينيراسيون فوت لمواصلة الانتصارات.. وبيراميدز يستدرج شباب بلوزداد الجزائرى فى موقعة مثيرة بالكونفدرالية

عرض لقطات جديدة من الموسم الأخير لـ Mr. Robot بطولة رامى مالك

عرض لقطات جديدة من الموسم الأخير لـ Mr. Robot بطولة رامى مالك

الصلح خير.. جماهير ليفربول تنتظر "عناق" صلاح ومانى فى مباراة نيوكاسل

الصلح خير.. جماهير ليفربول تنتظر "عناق" صلاح ومانى فى مباراة نيوكاسل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة