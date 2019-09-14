حكومة فنزويلا: هناك خطر تدخل عسكرى أجنبى فى بلادنا

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أعلنت الحكومة الفنزويلية عن وجود خطر تدخل عسكري أجنبي في البلاد تحت مظلة ما يعرف بـ "معاهدة ريو" التي وقعت عليها العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، "هذا أمر خطير، لأن ميول الدول، وخاصة تلك المناهضة لفنزويلا، تشير إلى أنها ستستخدم آلية المعاهدة لهجوم عسكري على فنزويلا".

وأكد أرياسا أن فنزويلا مستعدة لصد أي هجوم وستحمي أراضيها.

ويذكر أن الولايات المتحدة فعّلت معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأمريكية، المعروفة أيضا بمعاهدة ريو، وتشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية، بالإضافة إلى المعارضة الفنزويلية التي تقدمت بطلب تفعيل هذه المعاهدة.