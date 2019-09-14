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حبس عاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية 4 أيام

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:21 م
حبس عاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية 4 أيام حبس_أرشيفية

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أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه فى اتجار المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، متخذًا من دائرة قسم المطرية مكانًا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 300 جرام من مخدر الهيروين فى منطقة المطرية، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

 

 


حبس عاطل

مسجل خطر

مخدر الهيروين

قسم المطرية

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