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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل علبة تليفون محمول

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:11 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل علبة تليفون محمول مطار القاهره
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى لمطار القاهرة مبنى الركاب رقم 1 برئاسة أميرة عطية نجدى، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى، بالاشتباه فى محاولة الراكب اليمنى ا. م. م المسافر إلى اليمن على رحلة طائرة الخطوط اليمنية رقم 609 تهريب بضائع ممنوعة.

وبالعرض على أميرة عطية مديرة الإدارة قررت تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من وليد صبرى وبسمة شلبى مأمورى الجمرك تحت إشراف عبدالفتاح إبراهيم دويدار مدير الحركة، حيث تبين وجود 116 شريطا بكل منها 10 أقراص بإجمالى 1160 قرصا مخدرا مخبأة داخل علبة هاتف محمول و3 علب دواء مختلفة داخل حقيبته.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة لتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 35 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

 

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مطار القاهرة

جمارك

محاولة تهريب

أقراص مخدرة

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