جامعة كفر الشيخ: المؤتمر الوطنى للشباب ساهم فى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر الوطنى للشباب الثامن، ساهم بشكل كبير فى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر، كما سهم فى نشر الوعى والفكر، وعزز التعاون بين قيادات الدولة والشباب.

وأضاف دسوقى، فى بيان أن القيادة السياسية تهتم بالشباب، لتأهيلهم وإعدادهم لقيادة المستقبل، مشيراً إلى حرص جامعة كفر الشيخ على مشاركة شبابها فى الملتقيات الشبابية والمؤتمرات التى تهدف إلى تمكينهم.

يذكر أن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، شارك فى المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمراتفى القاهرة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، سواء شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات، وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.