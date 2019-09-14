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جامعة الأقصر: استضافة خبير عالمي فى جراحات الشفة الأرنبية بمستشفي الأقصر العام

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:13 م
جامعة الأقصر: استضافة خبير عالمي فى جراحات الشفة الأرنبية بمستشفي الأقصر العام الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، استعداد الجامعة لعقد أول ورشة عمل لجراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى الأقصر العام الجامعى وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر الحالى حتى 3 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس جامعة الأقصر، أن الورشة ستستضيف الخبير الكورى بورفيسور " بيل هوون " والذى يقوم بمناظرة الحالات وإجراء عمليات جراحية بمشاركة أطباء جراحة التجميل بالمستشفى الجامعى، وذلك بهدف نقل الخبرات وتحقيق أقصى استفادة لأبناء الأقصر، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم استقبال الحالات بعيادة جراحة التجميل بالمستشفى الجامعى يوم الاثنين من كل أسبوع لاختيار الحالات التى سيتم عرضها على الخبير العالمى، وذكر أن ورشة العمل ستناقش الجديد في علاج وجراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق ومعرفة كيفية تعامل الفريق الطبي متعدد التخصصات مع مثل هذه الحالات.

 

 


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