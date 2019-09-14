تنفيذ 100 حكم قضائى وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه به خلال حملة أمنية بمطروح

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص مسجلين خطر و9 مشتبهين به، وتنفيذ حكم جنائى و32 حكم جزئي و 22 حكم مستأنف و41 حكم بغرامات و4 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانب آخر، تمكنت حملة لشرطة المرافق بمديرية أمن مطروح، من ضبط وتحرير 44 مخالفة متنوعة بشوارع وميادين مطروح، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.