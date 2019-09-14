تنفيذ 100 حكم قضائى وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه به خلال حملة أمنية بمطروح

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 100 حكم قضائى، وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه به خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص مسجلين خطر و9 مشتبهين به، وتنفيذ حكم جنائى و32 حكم جزئي و 22 حكم مستأنف و41 حكم بغرامات و4 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جانب آخر، تمكنت حملة لشرطة المرافق بمديرية أمن مطروح، من ضبط وتحرير 44 مخالفة متنوعة بشوارع وميادين مطروح، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن حملة شرطة المرافق، من تنفيذ حملة لإزالة إشغالات المحلات التجارية والباعة الجائلين، وتحرير 44 مخالفة وضبط 269 حالة إشغال وبضائع لباعة متجولين، وكميات من البضائع والسلع والأدوات، وسلمت جميعها لمجلس مدينة مطروح.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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