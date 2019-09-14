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تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودى حتى 7 أكتوبر

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:10 م
تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودى حتى 7 أكتوبر محمد فهد الحارثي
وكالات

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أعلن عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودى محمد فهد الحارثي، عن تمديد فترة التقديم على الجائزة بفروعها المختلفة حتى 7 من شهر أكتوبر المقبل، بدلاً من نهاية سبتمبر الجارى كما كان مقرراً.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية،أوضح الحارثى أن تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودى يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة، ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن الجائزة تهدف إلى التحفيز والابتكار فى تقديم المحتوى الإعلامى، حيث تضم ست فئات، هى: الصحافة "الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي"، والإنتاج المرئي "الحوار، التقرير التلفزيوني"، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.

وبين أن كل فئة من فئات المسابقة لها لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل، متوقعاً أن يكون هناك مجال للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.


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