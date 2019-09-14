تفاصيل مصرع أسرة داخل منزلها غربى الأقصر بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

الأقصر – أحمد مرعى

كشف مصادر بمديرية أمن الأقصر، تفاصيل الحادث الذى وقع بقرية الرياينة فى مدينة أرمنت غربى الأقصر، حيث تبين وقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنزل، مما أسفر عن وفاة أسرة مكونة من سيدة وابنتها و2 من أحفادها، وأصيبت طفلة خامسة من العائلة بحروق حرجة للغاية، وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى أرمنت، والطفلة المصابة للعناية المركزة لعلاجها، وجارى التحقيق فى الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

والبداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من رجال مركز شرطة أرمنت، يفيد بإنفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية الرياينة تقيم فيه أسرة تضم كل من "ن.س.ا" 65 سنة، وابنتها "ز.ع.ا" 28 سنة، وأبناؤها "آية" 8 شهور، و"إيمان" 8 شهور، جميعهم لقوا مصرعهم فى الحادث وتم وضعهم فى مشرحة مستشفى أرمنت التخصصى، وأصيبت الطفلة الثالثة "ريتاج" 4 سنوات بحروق بنسبة 75% من الجسد وتم وضعها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أرنت.

وانتقل على الفور لموقع المنزل فريق رجال المباحث من مركز شرطة أرمنت، وسيارات الإطفاء والإسعاف لنقل المتوفيين الأربعة والطفلة المصابة الخامسة من الأسرة، وتم رفع البصمات والأدلة من كافة أرجاء المنزل للتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.